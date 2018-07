Washington (AFP) Die Flugbegleiter von Virgin America lassen ihre Interessen künftig von einer Gewerkschaft vertreten. 58 Prozent von ihnen entschieden sich in einer Abstimmung am Mittwoch für diesen Schritt. Die 830 Flugbegleiter der US-Airline werden damit nun durch die Gewerkschaft für Transportarbeiter vertreten, die in den USA gut 200.000 Mitglieder zählt.

