Martha’s Vineyard (AFP) US-Präsident Barack Obama hat die empörten Einwohner der Kleinstadt Ferguson aufgerufen, nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen schwarzen Jugendlichen ruhig zu bleiben. "Es ist an der Zeit für Ruhe und Frieden in den Straßen von Ferguson", sagte Obama am Donnerstag vor Journalisten an seinem Urlaubsort Martha's Vineyard im US-Bundesstaat Massachussetts. Zuvor war es in dem Vorort von Saint Louis im Bundesstaat Missouri die fünfte Nacht in Folge zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen.

