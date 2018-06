Martha’s Vineyard (AFP) US-Präsident Barack Obama wird um 18.15 Uhr eine Erklärung abgeben. Das kündigte das Weiße Haus in Washington am Donnerstag an, ohne die Inhalte zu nennen. Erwartet wurde, dass Obama sich zu den Protesten nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen jungen unbewaffneten Schwarzen in der US-Kleinstadt Ferguson äußern wird. Obama wird die Erklärung in seinem Urlaubsdomizil in Martha's Vineyard im US-Bundesstaat Massachussetts abgeben.

