Washington (AFP) Die US-Armee hat am Mittwoch erstmals eine Spezialeinheit in das Sindschar-Gebirge im Nordirak entsand. Dort sollten sie Möglichkeiten für eine Rettung der von der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) umzingelten Zivilisten erkunden, wie ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums der Nachrichtenagentur AFP sagte. "Sie hatten Kontakt mit den Flüchtlingen und sind inzwischen wieder nach Erbil zurückgekehrt." An dem Einsatz waren demnach etwa 20 US-Soldaten beteiligt.

