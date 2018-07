Washington (dpa) - Der US-Geheimdienst NSA arbeitet laut Whistleblower Edward Snowden an einem Cyberkriegs-Programm, dass ohne menschliches Zutun auf Angriffe reagieren kann. Das sagte er dem US-Magazin "Wired". Das Programm namens "MonsterMind" - zu deutsch: Monstergehirn - soll demnach verdächtige Cyberattacken aufspüren und sie daran hindern, in den USA Schaden anzurichten. Snowden bezeichnete das Programm als eine massive Bedrohung für die Privatsphäre der Amerikaner: Es wäre notwendig, sämtliche Datenkommunikation zu überwachen, die in die USA gelangt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.