Kiew (AFP) Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben die russische Militärkolonne weitgehend zerstört, die über die Grenze in den Osten der Ukraine vorgedrungen war. Die meisten Fahrzeuge der Kolonne seien in der Nacht zu Freitag von der ukrainischen Artillerie zerstört worden, teilte die ukrainische Präsidentschaft mit. Die Streitkräfte hatten zuvor bestätigt, dass am Donnerstagabend eine Kolonne russischer Truppentransporter und Militärlastwagen die Grenze überquert habe.

