Kairo (AFP) Bei Protesten zum Jahrestag der gewaltsamen Räumung zweier Protestlager der Muslimbruderschaft in der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind am Donnerstag mindestens fünf Menschen getötet worden. Vier Anhänger des gestürzten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi seien in Kairo bei Zusammenstößen mit Polizisten und Gegendemonstranten erschossen worden, sagte ein Vertreter der Sicherheitsbehörden. Zuvor war ein Polizist in einem Vorort der Hauptstadt von unbekannten Tätern getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.