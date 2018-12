Weimar (dpa) - Knapp zehn Jahre nach dem verheerenden Feuer in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek zieht die Klassik Stiftung Weimar heute eine Bilanz des Wiederaufbaus. 50 000 Bücher waren bei dem Brand am 2. September unwiederbringlich zerstört, weitere 62 000 durch Feuer, Hitze oder Wasser beschädigt worden. Während sich das historische Stammhaus drei Jahre später in neuer Schönheit präsentierte, werden der Ersatz und die Restaurierung der Bücher noch Jahre in Anspruch nehmen, hieß es.

