Peking (AFP) Zwei mit dem Aids-Virus infizierte Passagiere und ein Mitreisender haben eine chinesische Billigfluglinie verklagt, weil sie sie nicht an Bord lassen wollte. Wie die staatliche Zeitung "Global Times" am Freitag berichtete, nahm ein Gericht in Shenyang die Klage gegen Spring Airlines an. Demnach ist es das erste Mal, dass ein derartiger Fall vor Gericht kommt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.