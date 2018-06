Berlin (AFP) Die Außenminister der Europäischen Union haben Waffenlieferungen an die irakischen Kurden im Kampf gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) zugestimmt. Die Außenminister hätten die Lieferung von Waffen durch einzelne EU-Mitgliedstaaten begrüßt, sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) nach einem Sondertreffen der Chefdiplomaten am Freitag in Brüssel. Steinmeier wollte am Abend in den Nordirak reisen und sich dort über den Bedarf der Kurden an Hilfe informieren.

