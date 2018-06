Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck reist am 1. September nach Danzig. Wie das Bundespräsidialamt am Freitag in Berlin mitteilte, will Gauck dort auf der Westerplatte gemeinsam mit dem polnischen Präsidenten Bronislaw Komorowski des Beginns des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren gedenken. Auch eine Rede des Bundespräsidenten ist demnach geplant.

