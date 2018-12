Berlin (AFP) Die Grünen haben erneut die Absage von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für den UN-Klimagipfel am 23. September in New York kritisiert und ihr vorgeworfen, Lobbyinteressen den Vorzug zu geben. "Statt für mehr Klimaschutz in der Welt auf internationaler Bühne zu kämpfen, geht sie lieber zur Festveranstaltung des Lobbyverbandes der deutschen Industrie, der wahrlich kein Hort des Klimaschutzes ist", sagte Fraktionsvize Oliver Krischer der "Frankfurter Rundschau" vom Freitag. Dies sei eine falsche Prioritätensetzung.

