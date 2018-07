Berlin (AFP) Zehntausende Deutsche fordern in einer Petition eine Umweltabgabe auf Plastiktüten. Binnen dreieinhalb Tagen hätten 60.000 Menschen die Petition unterzeichnet, teilte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) am Freitag in Berlin mit. Das ursprüngliche Ziel von 50.000 Unterschriften sei bereits am Mittwoch erreicht worden. Nun würden 100.000 Unterschriften angestrebt, um die Chance auf einen persönlichen Termin bei Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) zu erhöhen, erklärte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch. Die Bürger erwarteten von der Politik, dass sie etwas gegen die Ressourcenverschwendung und Umweltverschmutzung unternehme.

