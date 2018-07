Berlin (AFP) Die Bundesregierung beobachtet die Entwicklung beim Warenhauskonzern Karstadt "sensibel, aufmerksam und durchaus mit Besorgnis". Das Unternehmen müsse in sichereres und ruhigeres Fahrwassser kommen, sagte am Freitag ein Sprecher des Bundesarbeitsministeriums in Berlin. Die Beschäftigten, die lange schon ihren Beitrag geleistet hätten, bräuchten Sicherheit und Perspekiven. Für "operatives Handeln" sehe die Regierung aber keinen Anlass.

