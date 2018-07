Kiew (AFP) Trotz aller Warnungen aus Kiew und dem Westen ist eine russische Militärkolonne offenbar über die Grenze in den umkämpften Osten der Ukraine eingedrungen. Die Fahrzeuge hätten die Grenze am Posten Iswarine überquert, bestätigte ein ukrainischer Militärsprecher am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Im Streit um den russischen Hilfskonvoi deutete sich eine Lösung an: ukrainische Grenzschützer sollten die Lastwagen kontrollieren, um die seit Tagen gestritten wurde.

