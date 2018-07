Berlin (AFP) Die Gewerkschaft Verdi und der Gesamtbetriebsrat von Karstadt haben vom neuen Besitzer der Kaufhauskette eine Strategie gefordert, die Arbeitsplätze und Existenzen der Beschäftigten sichert. René Benko müsse "umgehend zeigen, wie sein tragfähiges und nachhaltiges Zukunftskonzept für Karstadt" aussehe und dass er gewillt sei, in Karstadt "umgehend und ausreichend" zu investieren, erklärte Verdi am Freitag in Berlin. "Das Hin und Her in den Managementkonzepten muss endlich ein Ende finden", erklärte Verdi-Vorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger. Neben der Sicherung von Arbeitsplätzen gehe es auch darum, die Innenstädte durch die Karstadt-Häuser attraktiv zu halten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.