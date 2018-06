Wolfsburg (dpa) - Der VfL Wolfsburg hat seine Stürmersuche beendet und den dänischen Fußball-Nationalspieler Nicklas Bendtner verpflichtet. Der 26-Jährige wurde in der Autostadt vorgestellt und unterschrieb beim Bundesligaclub einen Dreijahresvertrag bis Mitte 2017.

"Ich denke, dass wir mit Nicklas eine sehr gute Wahl getroffen haben, auch wenn sie vielleicht nicht so erwartet worden ist", sagte Manager Klaus Allofs.

Bendtner stand bis Juni beim FC Arsenal in London unter Vertrag und wechselt ablösefrei zu den Niedersachsen. Bei den Wolfsburgern soll er die Offensive um Ivica Olic und Bas Dost verstärken. Zuvor hatten sich in Romelu Lukaku (FC Everton) und Alvaro Morata (Juventus Turin) die Wunschkandidaten des VfL für andere Vereine entschieden. Im DFB-Pokalspiel beim SV Darmstadt 98 am Sonntag wird Bendtner noch nicht zum Einsatz kommen.

Der auch durch verschiedene Skandale bekanntgewordene Angreifer absolvierte in der vergangenen Spielzeit lediglich 14 Spiele für Arsenal, in denen er zwei Treffer erzielte. "Er ist ein bunter Vogel, aber das kann auch gut sein. Ich finde, dass jeder Mensch eine Chance verdient hat, einen Neuanfang zu machen", betonte Trainer Dieter Hecking. Zuletzt hatte der 58-malige dänische Nationalspieler mit einem Fitnesstrainer in seiner Heimatstadt Kopenhagen trainiert. Dennoch müsse man zunächst herausfinden, wie fit er überhaupt sei, sagte Hecking.

Bendtner ist nach Sebastian Jung (Eintracht Frankfurt), Aaron Hunt (Werder Bremen), Josuha Guilavogui (Atlético Madrid) und Rückkehrer Mateusz Klich (PEC Zwolle) der fünfte Neuzugang beim VfL. Er trainierte am Freitag erstmals mit der Mannschaft und will sich schnell mit der neuen Sprache vertraut machen. "Ich hatte Deutsch in der Schule und bin sicher, dass ich nicht lange brauche, es zu lernen", sagte Bendtner. Beim Europa League-Teilnehmer erhält der Angreifer die Rückennummer 3 - die habe er auf Wunsch seiner Mutter ausgewählt.

Pressemitteilung