Stuttgart (dpa) - Vor der Erstrundenpartie im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum hat Trainer Armin Veh Fußballprofi Christian Gentner als Kapitän des VfB Stuttgart bestätigt.

Er habe den Eindruck, dass der Mittelfeldspieler "dieses Amt gut ausfüllen kann, weil er charakterlich die Anforderungen erfüllt, die ein Kapitän haben muss und auch leistungsmäßig ein Spieler ist, der für uns sehr wertvoll ist", sagte Veh in Stuttgart.

Gentner führte das Team schon in der vergangenen Fußball-Saison. Seine Stellvertreter und den Mannschaftsrat sollen seine Mitspieler bestimmen. Im ersten Pflichtspiel der Saison am Samstag in Bochum (15.30 Uhr) erwartet Veh einen selbstbewussten Spitzenreiter aus Liga zwei. "Es gibt nicht viele Lose, die schwieriger sind", sagte der 53-Jährige. "Aber wir sind der Erstligist, deswegen gehen wir sicherlich als Favorit in das Spiel."