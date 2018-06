Accra (AFP) In der ghanaischen Hauptstadt Accra breitet sich die Cholera aus. Die Zahl der Cholera-Fälle habe ein ungewöhnliches Ausmaß angenommen, sagte eine Vertreterin der Gesundheitsbehörde der Region Accra, Linda Van Otoo, am Freitag. Nach Behördenangaben starben seit Juni mehr als 40 Menschen in Accra an der hoch ansteckenden Infektionskrankheit, weitere 3100 Menschen erkrankten.

