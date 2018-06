Düsseldorf (dpa) - Der einst als Karstadt-Retter gefeierte Nicolas Berggruen wirft das Handtuch und reicht die angeschlagene Warenhauskette an den Immobilieninvestor René Benko weiter. Schon Anfang kommender Woche soll der Österreicher die Kontrolle über die 83 Filialen übernehmen. Auch die Anteile an den Premium-Kaufhäusern und Karstadt Sports gehen an Benkos Signa-Holding. Der Kaufpreis beträgt laut Berggruen einen Euro. Arbeitnehmervertreter hoffen, den neuen Eigentümer von ihren Sanierungsplänen zu überzeugen.

