Phnom Penh (AFP) Bei einer Hornissenattacke in Kambodscha sind eine Frau und ihre zweijährige Tochter getötet worden. Die 26-jährige Vietnamesin starb am Freitagmorgen in einem Krankenhaus der zentralkambodschanischen Provinz Kampong Chhnang, wie ein örtlicher Polizeivertreter der Nachrichtenagentur AFP sagte. Einen Tag zuvor war bereits ihre Tochter gestorben. Auch eine weitere Tochter der Frau und ein Sohn trugen bei dem Unglück zahllose Stiche davon, sie wurden in der Hauptstadt Phnom Penh behandelt.

