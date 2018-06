Taejon (dpa) - Papst Franziskus hat den zweiten Tag seines Besuchs in Südkorea mit einer Messfeier unter freiem Himmel begonnen. Zehntausende Menschen strömten zum WM-Stadion in der südlich von Seoul gelegenen Stadt Taejon, um zusammen mit dem 77-Jährigen den Gottesdienst am katholischen Feiertag Mariä Himmelfahrt zu feiern. Mit "Viva Papa"-Rufen wurde Franziskus bereits bei der Ankunft mit einem offenen Fahrzeug vor dem Stadion von wartenden Gläubigen und Schaulustigen frenetisch begrüßt. Es ist der erste Besuch eines Papstes in Südkorea seit 25 Jahren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.