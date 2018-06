Erbil (dpa) - Mit Lebensmitteln und Sanitätsgütern hilft die Bundeswehr den von der Terrormiliz IS verfolgten Flüchtlingen im Irak. Nach Angaben der Bundesregierung flogen insgesamt fünf beladene Transportflugzeuge ab. Nach einem Zwischenstopp in der Türkei sollen sie am Abend in Erbil im Nordirak landen. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier will am Wochenende in das Land reisen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. In der EU wächst inzwischen die Unterstützung für Waffenlieferungen in den Irak.

