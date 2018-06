Hohn (dpa) - Die deutschen Hilfsgüter für den Nordirak sind auf dem Weg. Die ersten Bundeswehr-Transportmaschinen starteten am Morgen mit Lebensmitteln und Sanitätsgütern in Hohn in Schleswig-Holstein. Die vier Transall-Flugzeuge bringen rund 30 Tonnen Lebensmittel und sechs Tonnen medizinisches Material über die Türkei nach Erbil in das kurdische Autonomiegebiet im Nordirak. Natürlich sei das erst der Anfang, sagte Verteidigungsministerin Von der Leyen beim Abflug. Die Bundesregierung werde weiter über Irakhilfen beraten. Eine Entscheidung könne schon in den nächsten Tagen fallen.

