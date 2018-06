Erbil (dpa) - Deutschland hat angesichts des Flüchtlingsdramas im Irak erste Hilfsflüge auf den Weg gebracht. Die Transportmaschinen der Bundeswehr sind am Morgen mit Lebensmitteln und Sanitätsgütern in Hohn in Schleswig-Holstein gestartet und sollen noch am Abend in Erbil im nordirakischen Kurdengebiet landen. Dorthin konnten sich Zehntausende Jesiden, Christen und andere Verfolgte retten, die von der Miliz Islamischer Staat terrorisiert werden. Zugleich werden neue Forderungen auch nach Waffenlieferungen laut. Bei einem Sondertreffen der EU-Außenminister in Brüssel geht es genau darum.

