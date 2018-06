Berlin (dpa) - Der erste Hilfsflug der Bundeswehr in das nordirakische Krisengebiet ist gestartet. Die erste von vier Maschinen hob am Freitagmorgen um 06.55 Uhr mit acht Tonnen Hilfsgütern im schleswig-holsteinischen Hohn ab. Ihr sei wichtig gewesen, dass Deutschland zügig die erste Hilfslieferung auf den Weg bringe, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen unmittelbar vor dem Start. Die Bundeswehr will bis zum Abend mehr als 36 Tonnen Sanitätsmaterial und Lebensmittel nach Erbil im kurdischen Autonomiegebiet bringen.

