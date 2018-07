Erbil (dpa) - Die EU-Außenminister haben sich für Rüstungslieferungen an irakische Kurden im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat ausgesprochen. Außenminister Frank-Walter Steinmeier machte bei einem Treffen in Brüssel deutlich, dass dazu auch Waffen gehören können. Er ist auf dem Weg in den Irak und wird in Bagdad erwartet. Die Bundeswehr begann Hilfsflüge in den Irak, um verfolgten Flüchtlingen mit Lebensmitteln und Sanitätsgütern zu Hilfe zu kommen. Der UN-Sicherheitsrat beschloss Sanktionen gegen sechs Unterstützer islamistischer Terrorgruppen im Irak und im Nahen Osten insgesamt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.