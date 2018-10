Teheran (dpa) - Nach Einschätzung des iranischen Außenministers Sarif wird es vor November keine Einigung im Atomstreit geben. Auch wenn man vorher zu einer allgemeinen Einigung kommen sollte, müssten noch die Details ausgearbeitet werden. Die nächsten Verhandlungen sollen bei der UN-Vollversammlung im September in New York stattfinden. Gerüchten zufolge könnte die Einigung dort schon unterzeichnet werden. Unter anderem die Zusammenarbeit im Kampf gegen die Terrorgruppe IS im Nordirak könnte eine positive Auswirkung haben. Der Westen befürchtet, dass der Iran nach Atomwaffen strebt.

