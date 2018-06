Kuala Lumpur (dpa) - Eine Bankangestellte und ihr Mann sollen von den Konten mehrerer Passagiere des verschwundenen MH370-Fluges Geld gestohlen haben. Die beiden seien festgenommen worden, berichtete die Polizei in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur.

Ein Bankmanager habe die verdächtigen Kontobewegungen Anfang August entdeckt und gemeldet . Es fehlten umgerechnet fast 25 000 Euro. Betroffen waren vier Passagiere mit Konten bei der gleichen Bank.

Flug MH370 der Malaysia Airlines war am 8. März auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking vom Radar verschwunden. Die Maschine mit 239 Menschen an Bord flog stundenlang Richtung Süden, wie Satellitenauswertungen später zeigten. Sie stürzte wahrscheinlich in den Indischen Ozean. Das Wrack wurde bislang nicht gefunden.

Die Bankangestellte soll Geld von drei der Konten auf das vierte überwiesen haben. Für das vierte Konto habe sie eine neue Bankkarte ausgestellt, mit der das Geld von Automaten abgehoben wurde, sagte der Polizeisprecher.