Kuala Lumpur (dpa) - Ein Bankangestellter wird in Malaysia verdächtigt, Geld von den Konten mehrerer Passagiere des verschwundenen Flugs MH370 abgehoben zu haben. Gegen den 32-jährigen Mann werde ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Es fehlten umgerechnet fast 25 000 Euro von vier Konten bei der selben Bank. Flug MH370 war am 8. März auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking mit 239 Menschen an Bord vom Radar verschwunden. Die Maschine stürzte wahrscheinlich in den Indischen Ozean. Das Wrack wurde aber bislang nicht gefunden.

