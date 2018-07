Zürich (SID) - Die deutsche Meisterin Antje Möldner-Schmidt (Cottbus) und Gesa Felicitas Krause (Frankfurt) haben bei der Leichtathletik-EM in Zürich souverän das Finale (Sonntag 16.08 Uhr/ZDF und Eurosport) über 3000 m Hindernis erreicht. Möldner-Schmidt, EM-Dritte von 2012, lief als Zweite ihres Vorlaufs lockere 9:52,02 Minuten und peilt im Endlauf erneut eine Medaille an. Krause (Frankfurt) kam als Dritte ihres Rennens in 9:47,36 Minuten weiter.

Jana Sussmann (Hamburg) kam nach einem Wackler am Wassergraben nicht über 10:07,99 Minuten hinaus und schied als 18. aus. Europas Jahresbeste Charlotta Fougberg (9:52,04/Schweden) gab sich dagegen keine Blöße.