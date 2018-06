Sunningdale (dpa) - Der britischen Musiker Cliff Richard (73) hat Vorwürfe im Zusammenhang mit einer Sexualstraftat zurückgewiesen. Er wisse, dass seit vielen Monaten Anschuldigungen gegen ihn im Internet kursierten, teilte der Sänger am Donnerstag mit.

"Diese Vorwürfe sind komplett falsch." Er habe bisher nicht darauf reagiert, um sie nicht zu schüren. Die Polizei habe seine Wohnung in der englischen Grafschaft Berkshire durchsucht, ohne ihn zu informieren. "Ich bin gerade nicht in Großbritannien, aber es versteht sich von selbst, dass ich umfassend kooperieren werde, falls die Polizei mit mir sprechen möchte."

Die Polizei von South Yorkshire hatte am Donnerstag mitgeteilt, sie habe Hinweise auf ein Vergehen an einem Jungen in den 80er Jahren erhalten. Das Opfer sei damals noch nicht 16 Jahre alt gewesen. Festgenommen wurde niemand.