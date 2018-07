Den Haag (AFP) Weil mehrere seiner Angehörigen im jüngsten Gazakrieg getötet wurden, hat ein 91-jähriger Niederländer eine israelische Auszeichnung für seinen Nazi-Widerstand an Israel zurückgegeben. Wie niederländische und israelische Medien am Freitag berichteten, sendete Henk Zanoli seine Medaille für die "Gerechten unter den Völkern" an die israelische Botschaft in Den Haag zurück. In einem beigefügten Brief, den die israelische Zeitung "Haaretz" veröffentlichte, schreibt Zanoli, sechs Verwandte des im Gazastreifen geborenen Ehemannes seiner Großnichte seien am 20. Juli bei einem israelischen Luftangriff in dem Palästinensergebiet getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.