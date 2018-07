Maiduguri (AFP) Die Extremistengruppe Boko Haram hat im äußerten Nordosten Nigerias laut Augenzeugenberichten dutzende junge Männer entführt. Anhänger der islamistischen Sekte hätten am vergangenen Sonntag mehrere Fischerdörfer am Tschad-See überfallen und dabei zahlreiche Einwohner getötet oder entführt, berichteten Augenzeugen am Freitag. Da die entlegene Gegend kaum Mobilfunkabdeckung hat, dauerte es Tage, bis die Nachricht der Überfälle nach außen drang. Erst Überlebende, denen die Flucht in die Regionalhauptstadt Maiduguri gelang, berichteten Einzelheiten der Angriffe.

