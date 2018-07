Panama-Stadt (AFP) Das mittelamerikanische Land Panama hat am Freitag den 100. Geburtstag des Panama-Kanals gefeiert. Viele Menschen versammelten sich an der Sperre Miraflores, sangen dem Kanal ein Geburtstagsständchen und schossen Fotos von einem vier Meter hohen Nachbau einer Schokoladentorte. Zudem wurden traditionelle Tänze der Region aufgeführt. Am Abend wollte die Kanalbehörde einen Festball für ausgewählte Gäste veranstalten. Als erstes Schiff am Jubiläumstag passierte der griechische Frachter "Galini" den Kanal von der Karibik aus Richtung Pazifik.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.