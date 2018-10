Genf (AFP) In der Schweiz wird gegen einen 60-jährigen Mann ermittelt, der in einem eigens eingerichteten Folterkeller mehrere Frauen misshandelt und vergewaltigt haben soll. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau bestätigte am Freitag entsprechende Berichte des Boulevardblatts "Blick". Demnach hielt der geschiedene Familienvater die Frauen im Keller eines Hauses fest und filmte seine Gewalttaten. Die Auswertung der Videos habe es ermöglicht, einige Opfer zu identifizieren und ausfindig zu machen. Der Beschuldigte sitzt in Untersuchungshaft.

