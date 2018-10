Ankara (AFP) Der scheidende türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan will seinen Nachfolger am kommenden Donnerstag bekanntgeben. Das Exekutivbüro der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) werde dann erneut über diese Frage beraten, anschließend werde der Name verkündet, "auf den wir uns geeinigt haben", sagte der zum Staatschef gewählte Erdogan laut Presseberichten vom Freitag. Die AKP will auf einem außerordentlichen Parteitag am 27. August einen neuen Vorsitzenden bestimmen, der dann Ministerpräsident werden soll.

