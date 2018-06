Istanbul (AFP) In der Türkei sollen sich vier Journalisten von Oppositionszeitungen wegen Geheimnisverrats vor Gericht verantworten. Wie die regierungsnahe Zeitung "Sabah" am Freitag meldete, richtet sich die Anklage gegen die Veröffentlichung eines abgehörten Gesprächs hoher Regierungspolitiker, bei dem es angeblich um die Schaffung eines Vorwandes für eine Intervention der Türkei in Syrien ging. Der Fall hatte kurz vor den türkischen Kommunalwahlen im Frühjahr für Aufsehen gesorgt. Die Regierung hatte damals die Videoplattform YouTube sperren lassen, um die Verbreitung des Gesprächs zu verhindern.

