Donezk (AFP) Der selbsterklärte Ministerpräsident der international nicht anerkannten Volksrepublik Donezk, Alexander Sachartschenko, hat die Aushändigung der von Russland gelieferten Hilfsgüter gefordert. Die Volksrepublik sei in einer "schlimmen humanitären Situation" und brauche die russischen Hilfsgüter wie Luft zum Atmen, sagte Sachartschenko am Freitag vor Journalisten in Donezk. Der vorherige Feldkommandeur der Rebellen hatte den Posten vor einer Woche überraschend vom selbsterklärten Regierungschef Alexander Borodaj übernommen.

