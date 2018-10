Abtenau (dpa) - Rettungskräfte haben in der Nacht mit der Bergung des in einer österreichischen Alpenhöhle verunglückten Forschers begonnen. Die Helfer hoffen, den 27-Jährigen aus Polen bis morgen aus der sogenannten Jack Daniel's Höhle im Salzburger Tennengebirge herausholen zu können, sagte Bergrettungssprecherin Maria Riedler der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Der Forscher war in rund 250 Metern Tiefe etwa sieben Meter abgestürzt und kann nicht mehr allein zurück an die Oberfläche.

