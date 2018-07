New York (AFP) Der US-Getränkeriese Coca-Cola kauft sich mit Milliarden beim Energy-Drink-Hersteller Monster ein. Für einen Anteil von 16,7 Prozent zahlt Coca-Cola 2,15 Milliarden Dollar (1,6 Milliarden Euro), wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten. In den kommenden Monaten kann Coca-Cola den Anteil auf bis zu 25 Prozent ausbauen. Zudem gehen beide eine "strategische Partnerschaft" ein: Coke gibt seine Sparte Energy Drinks mit Marken wie Powerade, Power Play, Full Throttle oder Burn an Monster ab - und bekommt dafür die Monster-Softdrink-Marken wie Peace Tea oder Hubert's Lemonade.

