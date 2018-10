Madrid (AFP) Seltsame Ausbeulungen in der Brust einer Passagierin haben Drogenfahnder am Madrilener Flughafen auf die richtige Spur gebracht: die Venezolanerin hatte in Implantaten 1,7 Kilogramm Kokain versteckt. Die aus Kolumbien eingereiste 43-Jährige war den Fahndern bereits bei der Ankunft durch "ihre Gesten und ihr Verhalten" aufgefallen, wie die spanische Polizei am Freitag erklärte. Nachdem die Kontrolle ihres Gepäcks nichts zutage befördert hatte, tasteten Beamtinnen die Frau ab. Dabei seien ihnen "gewisse Unregelmäßigkeiten und Deformationen in beiden Brüsten" aufgefallen, hieß es.

