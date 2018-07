Berlin (AFP) Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat sich alarmiert über Angriffe radikaler Muslime auf Christen in Deutschland geäußert. "Es kann nicht sein, dass Christen oder Angehörige anderer Religionsgruppen in diesem Land Angst vor Übergriffen haben müssen", sagte Kauder der "Welt am Sonntag". Konflikte in anderen Regionen dürften nicht nach Deutschland getragen werden. Der CDU-Politiker mahnte "deutlichere Worte der muslimischen Verbände" an. Diese trügen "auch eine Verantwortung für das friedliche Zusammenleben im Land".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.