Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Samstag in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko die Lage im Osten der Ukraine erörtert. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilte, waren sich beide Gesprächspartner einig, dass die russischen Waffenlieferungen an die Gegner der Regierung in Kiew "endlich aufhören" müssten und dass eine Waffenruhe vereinbart werden solle. Gegenstand des Gesprächs waren demnach vor allem "die von den Separatisten bestätigten Berichte über die Lieferung von Panzern aus Russland und die Verstärkung durch auf russischem Gebiet ausgebildete Kämpfer". Die Bundeskanzlerin habe die Erwartung ausgedrückt, dass die russische Regierung zu diesen Berichten und zu den Äußerungen der Separatisten Stellung beziehe.

