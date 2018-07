Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat den Kurden im Nordirak Unterstützung für den Kampf gegen die Milizen der Gruppe Islamischer Staat (IS) in Aussicht gestellt, möglicherweise auch durch Waffenlieferungen. Es gebe "keine risikofreien Entscheidungen", sagte er in einem am Samstag vorab aufgezeichneten Interview mit den "ARD-Tagesthemen".

