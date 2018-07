Hannover (AFP) Tausende Jesiden und Kurden haben am Samstag in Hannover gegen die gewaltsamen Übergriffe der sunnitischen Gruppierung Islamischer Staat (IS) auf Minderheiten im Nordirak demonstriert. Nach Polizeiangaben nahmen mehr als 10.000 Menschen an der Demonstration teil, die am frühen Abend friedlich zu Ende ging. Die Veranstalter, mehrere kurdische und jesidische Vereine in Deutschland, sprachen von 50.000 Teilnehmern. Ein Sprecher des Kurdischen Zentrums für Öffentlichkeitsarbeit in Frankfurt am Main nannte die Demonstration von Christen, Muslimen verschiedener Glaubensrichtungen, Irakern, Syrern und Türken ein "Signal für ein friedliches Zusammenleben in der Region ".

