New York (dpa) - Der legendäre Skateboarder Jay Adams ist tot. Der 53-Jährige starb nach Angaben der "Los Angeles Times" gestern während eines Surfurlaubs in Mexiko. Adams gilt als einer der einflussreichsten Skateboarder der Geschichte. In den 1970er Jahren war er einer jenen jungen Männer, die aus der Freizeitbeschäftigung von ein paar Freaks einen Volkssport machten. Adams hatte aber auch immer wieder Probleme mit Rauschgift und Alkohol und saß mehrfach in Haft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.