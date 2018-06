London (AFP) Im britischen Hafen von Tilbury sind am Samstag 30 Menschen und eine Leiche in einem Schiffscontainer gefunden worden. Die Überlebenden, darunter mehrere Kinder, litten unter schweren Gesundheitsproblemen und seien in Krankenhäuser eingeliefert worden, teilte die Polizei der ostenglischen Grafschaft Essex mit.

