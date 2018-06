Erbil (dpa) - Ein Transportflugzeug der Bundeswehr hat die ersten deutschen Hilfsgüter in den Nordirak geflogen. Die Transall landete auf dem Flughafen in Erbil im nordirakischen Kurdengebiet. Dorthin hatten sich Zehntausende Jesiden, Christen und andere Vertriebene gerettet, die vor der Terrormiliz Islamischer Staat geflüchtet waren. Wenige Stunden nach der Transall wurde Außenminister Frank-Walter Steinmeier erwartet. Bei einem Kurzbesuch in Bagdad und im kurdischen Autonomiegebiet will er klären, wie Deutschland den Kampf gegen IS unterstützen und den Zehntausenden Flüchtlingen im Land helfen kann.

