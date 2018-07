Zürich (SID) - Europas Jahresbeste und Top-Favoritin Eilidh Child hat sich bei der Leichtathletik-EM in Zürich Gold über 400 m Hürden gesichert. Die Britin verwies in 54,48 Sekunden Olga Titimets (54,56/Ukraine) auf Platz zwei. Titelverteidigerin Irina Dawydowa (54,60/Russland) musste sich diesmal mit Bronze zufrieden geben. Child hatte zuletzt bereits Silber bei den Commonwealth Games in Glasgow gewonnen.

Die deutsche Meisterin Christiane Klopsch (Friedberg-Fauerbach) hatte den Endlauf knapp verpasst. Die 23 Jahre alte Studentin kam in ihrem Halbfinale in 56,28 Sekunden auf den vierten Platz und lief die insgesamt neuntschnellste Zeit. Weltmeisterin Zuzana Hejnova (Tschechien) hatte verletzungsbedingt ihre Teilnahme abgesagt.